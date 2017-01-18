Размещение группировок войск НАТО в Польше и странах Балтии - это реакция на действия России, заявил глава военного комитета Альянса

Высшие военачальники НАТО считают размещение многонациональных группировок войск у восточных границ альянса пропорциональным ответом на действия России, а не военной эскалацией.

"Надо рассматривать последовательность событий: что было действием, а что реакцией на него", - заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции по итогам состоявшейся в среду встречи начальников генеральных и главных штабов вооруженных сил стран НАТО.

"Вопрос не в том, что русские могут отреагировать на наше решение о размещении четырех боевых группировок в трех странах Балтии и Польше. Само это решение было реакцией на поведение России", - отметил он.

"Не НАТО оказала поддержку сепаратистам на востоке Украины, не НАТО аннексировала Крым, - сказал генерал. - Восточные члены НАТО обоснованно обеспокоились российскими действиями, потребовали больше гарантий по статье 5 (Североатлантического договора - ИФ) о коллективной обороне, которая может быть применена в случае кризиса, потребовали более сильного присутствия НАТО. Это была их реакция".

"Мы должны отметить, что еще до решения НАТО об этих четырех войсковых группах Россия объявила о формировании трех новых дивизий в регионе", - напомнил высший военный чин Альянса.

По его мнению, решение о размещении четырех войсковых групп актуально и хорошо просчитано, "чтобы не быть провокационным и ведущим к эскалации".

"Это пропорциональный ответ, который ни в коем случае не имеет наступательного характера... Это необходимая сила сдерживания", - добавил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти.