Авиавласти США потребовали заменить во всех Boeing-767-200/300 элемент, отвечающий за герметичность салона

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило директиву летной годности, согласно которой все эксплуатанты самолетов Boeing-767-200/300 должны заменить гермошпангоуты - элементы, которые удерживают давление внутри самолета и служат перегородкой между салоном и хвостовой частью.

Директива выпущена по результатам массовой проверки Boeing-767. Ее целью является предотвращение образования усталостных трещин, которые могут привести к быстрой декомпрессии и последующему нарушению структурной целостности самолета, говорится в документе FAA.

Директива вступает в силу 7 февраля. Она распространяется на самолеты, наработавшие 60 тыс. летных циклов, или в течение 36 месяцев с момента получения эксплуатантом директивы (в зависимости от того, что наступит раньше), но не ранее достижения 37,5 тыс. летных циклов.

По оценкам FAA, директива затронет 86 Boeing-767-200/300 из реестра США. Замена всех гермошпангоутов на "новые, улучшенные" элементы обойдется всем американским эксплуатантам в $66,9 млн.

Представитель Росавиации сообщил "Интерфаксу", что в государственном реестре РФ отсутствуют воздушные суда типа Boeing-767, тем не менее, российские авиакомпании эксплуатируют такие самолеты - они зарегистрированы в госреестре Бермудских островов. По данным ведомства, крупнейшими российскими эксплуатантами Boeing-767-200/300 являются AZUR air, Pegas Fly и "ЮТэйр" (MOEX:UTAR). За летную годность их воздушных судов данного типа отвечают Бермуды, отметил представитель Росавиации, так же как и за выполнение директив летной годности.

Boeing-767 - семейство широкофюзеляжных авиалайнеров, предназначенных для полетов средней и большой протяженности. Производится американской компанией Boeing с 1981 года.