Грузия выбирает инвестора для строительства ветроэлектростанции за $227 млн

Государственное АО "Фонд развития энергетики Грузии" (GEDF) в среду объявило конкурс на выражение интереса к строительству ветряной электростанции (ВЭС) установленной мощностью 150 МВт.
По информации фонда, ВЭС планируется построить в 180 км западнее Тбилиси на территории Зестафонского муниципалитета (регион Имерети, Западная Грузия).
Прием заявок от потенциальных претендентов на строительство, владение и оперирование ВЭС будет приниматься до 20 февраля.
Предположительные параметры ВЭС: установленная мощность - 150 МВт, объем выработки - 478,2 млн кВт.ч. Количество турбин - 50 единиц, каждая мощностью 3 МВт. Инвестиционная стоимость проекта - $227 млн.
В сообщении Фонда отмечается, что уже проведено технико-экономическое обоснование проекта (оно оценивается в 40 тыс. лари), которое станет неденежным взносом GEDF в общий уставный капитал предприятия, который должен составить 400 тыс. лари.
Выбор инвестора будет производиться фондом на стандартных условиях партнерского соглашения.
Как сообщалось, в октябре 2016 года в Грузии была введена в эксплуатацию первая в стране ветроэлектростанция мощностью 20,7 МВт, которая расположена в 70 км от Тбилиси, близ города Гори (Восточная Грузия). Она стала совместным проектом GEDF и АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC). В проект было вложено $34,3 млн при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который в декабре 2015 года выделил GEDF кредит в размере $24 млн. Остальную часть средств грузинская сторона изыскала самостоятельно.
В настоящее время в Грузии идет работа над проектами ветряных станций общей мощностью 670 МВт.
По расчетам, потенциал ветряной энергетики в Грузии составляет порядка 4-4,5 млрд кВт.ч в год, или около 50% потребности страны в электроэнергии.
АО "Фонд развития энергетики Грузии" создано решением правительства Грузии в 2011 году с целью разработки приоритетных проектов в сфере возобновляемой энергии, в основном в секторе гидроэнергетики, и привлечения к их реализации местных и иностранных инвесторов.
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