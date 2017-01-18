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ТЭК 18.01.2017 21:43

Грузия выбирает инвестора для строительства ветроэлектростанции за $227 млн

Государственное АО "Фонд развития энергетики Грузии" (GEDF) в среду объявило конкурс на выражение интереса к строительству ветряной электростанции (ВЭС) установленной мощностью 150 МВт.

По информации фонда, ВЭС планируется построить в 180 км западнее Тбилиси на территории Зестафонского муниципалитета (регион Имерети, Западная Грузия).

Прием заявок от потенциальных претендентов на строительство, владение и оперирование ВЭС будет приниматься до 20 февраля.

Предположительные параметры ВЭС: установленная мощность - 150 МВт, объем выработки - 478,2 млн кВт.ч. Количество турбин - 50 единиц, каждая мощностью 3 МВт. Инвестиционная стоимость проекта - $227 млн.

В сообщении Фонда отмечается, что уже проведено технико-экономическое обоснование проекта (оно оценивается в 40 тыс. лари), которое станет неденежным взносом GEDF в общий уставный капитал предприятия, который должен составить 400 тыс. лари.

Выбор инвестора будет производиться фондом на стандартных условиях партнерского соглашения.

Как сообщалось, в октябре 2016 года в Грузии была введена в эксплуатацию первая в стране ветроэлектростанция мощностью 20,7 МВт, которая расположена в 70 км от Тбилиси, близ города Гори (Восточная Грузия). Она стала совместным проектом GEDF и АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC). В проект было вложено $34,3 млн при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который в декабре 2015 года выделил GEDF кредит в размере $24 млн. Остальную часть средств грузинская сторона изыскала самостоятельно.

В настоящее время в Грузии идет работа над проектами ветряных станций общей мощностью 670 МВт.

По расчетам, потенциал ветряной энергетики в Грузии составляет порядка 4-4,5 млрд кВт.ч в год, или около 50% потребности страны в электроэнергии.

АО "Фонд развития энергетики Грузии" создано решением правительства Грузии в 2011 году с целью разработки приоритетных проектов в сфере возобновляемой энергии, в основном в секторе гидроэнергетики, и привлечения к их реализации местных и иностранных инвесторов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНКУРС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]