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Внешняя политика 18.01.2017 21:45

Баку и Куала-Лумпур довольны уровнем развития политического диалога

Главы МИД Азербайджана и Малайзии Эльмар Мамедъяров и Дато Шри Анифа удовлетворены уровнем развития политического диалога между Баку и Куала-Лумпуром.

«Министры выразили удовлетворенность уровнем развития политического диалога, сотрудничеством в рамках международных организаций и взаимной поддержкой»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров и Д.Анифа встретились в кулуарах чрезвычайного заседания СМИД стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.

«Главы МИД подчеркнули важность увеличения усилий для развития экономических связей. Кроме того, министры отметили наличие благоприятных возможностей для увеличения товарооборота и инвестиций, а также расширения сотрудничества в сфере нефти и газа, промышленности, АПК, транспорта, высоких технологий, туризма»,- отмечает внешнеполитическое ведомство.

Была отмечена успешная деятельность малазийской компании «Petronas» в сфере энергетики.

«Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он высоко оценил справедливую позицию Малайзии по урегулированию конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, которая соответствует известным резолюциям Совета безопасности ООН»,- отмечает МИД Азербайджана.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАЛАЙЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]