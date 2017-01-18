Баку и Куала-Лумпур довольны уровнем развития политического диалога

Главы МИД Азербайджана и Малайзии Эльмар Мамедъяров и Дато Шри Анифа удовлетворены уровнем развития политического диалога между Баку и Куала-Лумпуром.
«Министры выразили удовлетворенность уровнем развития политического диалога, сотрудничеством в рамках международных организаций и взаимной поддержкой»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров и Д.Анифа встретились в кулуарах чрезвычайного заседания СМИД стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).
Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.
«Главы МИД подчеркнули важность увеличения усилий для развития экономических связей. Кроме того, министры отметили наличие благоприятных возможностей для увеличения товарооборота и инвестиций, а также расширения сотрудничества в сфере нефти и газа, промышленности, АПК, транспорта, высоких технологий, туризма»,- отмечает внешнеполитическое ведомство.
Была отмечена успешная деятельность малазийской компании «Petronas» в сфере энергетики.
«Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он высоко оценил справедливую позицию Малайзии по урегулированию конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, которая соответствует известным резолюциям Совета безопасности ООН»,- отмечает МИД Азербайджана.
аз
Ф.Исазаде
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