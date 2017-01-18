Алиев провел встречу с корпоративным вице-президентом «Microsoft»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с корпоративным вице-президентом компании «Microsoft» по связям со всемирными государственными структурами Таунс-Уитли.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

Ф.Исазаде