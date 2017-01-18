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Внешняя политика 18.01.2017 21:50

Визит президента Азербайджана в Украину состоится в 2017 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Украину с официальным визитом в 2017 году и примет участие в шестом заседании Совета президентов Украины и Азербайджана, сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.

Как отмечается в сообщении, президент Украины Петр Порошенко и И.Алиев встретились в Давосе (Швейцария) и, в частности, обсудили также подготовку к этому заседанию и заявили об успешной реализации договоренностей, достигнутых в рамках пятого заседания Совета президентов, проведенного в Баку в 2016 году.

Президент Украины поприветствовал восстановление поставок азербайджанской нефти в его страну.

И.Алиев, в свою очередь, сообщил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли $200 млн.

Главы государств обсудили проекты увеличения инвестиций в украинскую экономику и подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества: торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетике, самолетостроении и других отраслях.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшей консолидации усилий в отстаивании базовых принципов международного права и противостоянии современным вызовам. Были очерчены актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности, Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия).

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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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