Супруга Буша-старшего госпитализирована вслед за мужем

Супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара вслед за мужем госпитализирована в Хьюстоне (штат Техас), сообщила в среду пресс-служба бывшего американского лидера.

Отмечается, что 91-летняя Б.Буш госпитализирована с симптомами изнуренности и кашлем. Решение принято в качестве меры предосторожности

Дж.Буш-старший, отмечается в сообщении, в свою очередь перемещен в реанимацию после того как ранее в среду стало известно, что он госпитализирован с пневмонией.

92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.

Он также занимал пост вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.