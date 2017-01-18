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Дальнее зарубежье 18.01.2017 23:00

Супруга Буша-старшего госпитализирована вслед за мужем

Супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара вслед за мужем госпитализирована в Хьюстоне (штат Техас), сообщила в среду пресс-служба бывшего американского лидера.

Отмечается, что 91-летняя Б.Буш госпитализирована с симптомами изнуренности и кашлем. Решение принято в качестве меры предосторожности

Дж.Буш-старший, отмечается в сообщении, в свою очередь перемещен в реанимацию после того как ранее в среду стало известно, что он госпитализирован с пневмонией.

92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.

Он также занимал пост вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.

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Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНА, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]