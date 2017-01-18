Алиев и Барзани обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики и торговли

Возможности сотрудничества в сфере энергетики и торговли обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Иракского Курдистана Масуд Барзани, сообщает сайт главы государства.

Встреча И.Алиева и М.Барзани состоялась в кулуарах Всемерного экономического форума в Давосе.

«И.Алиев и М.Барзани высказали мнение о необходимости изучения возможностей сотрудничества в сфере энергетики, торговли, экспорта и импорта. М.Барзани отметил заинтересованность Иракского Курдистана в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями»,- сообщается в информации.

М.Барзани также подчеркнул наличие хороших возможностей для расширения связей между Баку и Киркуком.

Ф.Исазаде