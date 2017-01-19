Обама надеется, что Трампу удастся договориться с Москвой о сокращении ядерных вооружений

Уходящий президент США Барак Обама выразил надежду на то, что его преемник Дональд Трамп сможет достичь договоренности с Россией о дальнейшем ядерном разоружении.

"Если избранному президенту Трампу удастся перезапустить переговоры (о сокращении ядерных вооружений - ИФ), я думаю, остается еще много возможностей для наших стран сократить арсеналы", - сказал Б.Обама на своей последней пресс-конференции в качестве президента.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не считает правильным увязывать успех сотрудничества по данному вопросу с возможностью снятия санкций с РФ.

"Не нужно путать то, по какой причине были введены санкции с другими вопросами", - отметил он.