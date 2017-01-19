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Дальнее зарубежье 19.01.2017 08:31

Сирийская армия может потерять контроль над Дейр-эз-Зором - газета

Правительственные войска Сирии могут потерять Дейр-эз-Зор, на который наступают боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает в четверг газета "Известия".

"Значительная часть города контролируется ИГИЛ. В другой его части расположены правительственные войска, которые также удерживают военный аэродром на юго-востоке города. С 2014 года сирийские военные находятся в окружении, от ближайших армейских частей их отделяют десятки километров", - говорится в статье.

До сих пор, как отмечается в материале газеты, ситуация в том районе находилась в подвешенном состоянии, всё ограничивалось относительно небольшими по масштабу вооруженными столкновениями, а войскам удавалось удерживать занимаемые позиции.

"Однако к вечеру 16 января боевики ИГИЛ взяли под контроль дорогу, соединяющую Дейр-эз-Зор и военный аэродром. Таким образом, армейская группировка оказалась рассеченной на две части" - сообщают "Известия".

Газета также замечает со ссылкой на мнение бригадного генерала в отставке Али Максуда, слова которого приводится в статье, что в самой Сирии убеждены - наступление ИГИЛ координируется уходящей администрацией США.

"Уходящая американская администрация потерпела полное поражение в вопросе сохранения "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) в качестве главной силы, противостоящей сирийским войскам. Барак Обама, несмотря на то, что ему осталось занимать кресло президента совсем недолго, переключился на поддержку ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре", - сказал А.Максуд "Известиям".

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

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Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, АРМИЯ, КОНТРОЛЬ


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