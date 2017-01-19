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Дальнее зарубежье 19.01.2017 08:41

Трамп направил чете Бушей пожелания выздоровления

Избранный президент США Дональд Трамп направил пожелания скорейшего выздоровления чете Бушей и поблагодарил их за направленное ему письмо с извинениями, что они не смогут принять участие в церемонии его инаугурации 20 января.

"С нетерпением ждем скорейшего выздоровления Джорджа и Барбары Бушей, которые были госпитализированы. Спасибо вам за замечательное письмо", - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере".

Ранее пресс-служба бывшего американского лидера сообщила, что супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара вслед за мужем госпитализирована в Хьюстоне (штат Техас).

91-летняя Б.Буш госпитализирована с признаками истощения и кашлем. Решение принято в качестве меры предосторожности.

Дж.Буш-старший, как отмечалось в сообщении, в свою очередь перемещен в реанимацию после того, как ранее в среду стало известно, что он госпитализирован с пневмонией.

92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОЖЕЛАНИЕ, БУШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]