Трамп направил чете Бушей пожелания выздоровления

Избранный президент США Дональд Трамп направил пожелания скорейшего выздоровления чете Бушей и поблагодарил их за направленное ему письмо с извинениями, что они не смогут принять участие в церемонии его инаугурации 20 января.

"С нетерпением ждем скорейшего выздоровления Джорджа и Барбары Бушей, которые были госпитализированы. Спасибо вам за замечательное письмо", - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере".

Ранее пресс-служба бывшего американского лидера сообщила, что супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара вслед за мужем госпитализирована в Хьюстоне (штат Техас).

91-летняя Б.Буш госпитализирована с признаками истощения и кашлем. Решение принято в качестве меры предосторожности.

Дж.Буш-старший, как отмечалось в сообщении, в свою очередь перемещен в реанимацию после того, как ранее в среду стало известно, что он госпитализирован с пневмонией.

92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.