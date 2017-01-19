Трамп направил чете Бушей пожелания выздоровления

Избранный президент США Дональд Трамп направил пожелания скорейшего выздоровления чете Бушей и поблагодарил их за направленное ему письмо с извинениями, что они не смогут принять участие в церемонии его инаугурации 20 января.
"С нетерпением ждем скорейшего выздоровления Джорджа и Барбары Бушей, которые были госпитализированы. Спасибо вам за замечательное письмо", - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере".
Ранее пресс-служба бывшего американского лидера сообщила, что супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара вслед за мужем госпитализирована в Хьюстоне (штат Техас).
91-летняя Б.Буш госпитализирована с признаками истощения и кашлем. Решение принято в качестве меры предосторожности.
Дж.Буш-старший, как отмечалось в сообщении, в свою очередь перемещен в реанимацию после того, как ранее в среду стало известно, что он госпитализирован с пневмонией.
92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.
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