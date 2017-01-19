ИГ потеряла около четверти территорий в Сирии и Ираке в 2016 году - доклад

В 2016 году террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) потеряла контроль над примерно одной четвертой частью контролировавшихся ею территорий в Сирии и Ираке, сообщила исследовательская компания IHS Markit.

"ИГИЛ в 2016 году понесли беспрецедентные территориальные потери, включая районы, жизненно для них важные", - говорится в распространенном компанией докладе.

В соответствии с документом, подконтрольные исламистам в Сирии и Ираке территории сократились с января 2016 по конец года с 78 тыс. квадратных км до 60,4 тыс.

В 2015 году эти территории сократились с 90,8 тыс. квадратных км до 78 тыс.

В докладе говорится, что проводимая в настоящее время армией Ирака и курдского ополчения при поддержке международной коалиции операция по освобождению от ИГИЛ иракского города Мосула может быть успешно завершена в течение нескольких месяцев, в частности, "до второй половины текущего года".

В то же время, по оценке IHS Markit, освобождение от ИГИЛ ее "столицы" в Сирии города Ракки является более сложной задачей.

"Ракка представляет собой центр ИГИЛ, маловероятно, что она покинет ее без боя. Возможно, для освобождения города в 2017 году потребуется серьезная наземная операция с участием основных внешних игроков - США, Турции или России - и сирийских правительственных войск, поддерживаемых Ираном", - говорится в докладе.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.