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Дальнее зарубежье 19.01.2017 09:43

ИГ потеряла около четверти территорий в Сирии и Ираке в 2016 году - доклад

В 2016 году террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) потеряла контроль над примерно одной четвертой частью контролировавшихся ею территорий в Сирии и Ираке, сообщила исследовательская компания IHS Markit.

"ИГИЛ в 2016 году понесли беспрецедентные территориальные потери, включая районы, жизненно для них важные", - говорится в распространенном компанией докладе.

В соответствии с документом, подконтрольные исламистам в Сирии и Ираке территории сократились с января 2016 по конец года с 78 тыс. квадратных км до 60,4 тыс.

В 2015 году эти территории сократились с 90,8 тыс. квадратных км до 78 тыс.

В докладе говорится, что проводимая в настоящее время армией Ирака и курдского ополчения при поддержке международной коалиции операция по освобождению от ИГИЛ иракского города Мосула может быть успешно завершена в течение нескольких месяцев, в частности, "до второй половины текущего года".

В то же время, по оценке IHS Markit, освобождение от ИГИЛ ее "столицы" в Сирии города Ракки является более сложной задачей.

"Ракка представляет собой центр ИГИЛ, маловероятно, что она покинет ее без боя. Возможно, для освобождения города в 2017 году потребуется серьезная наземная операция с участием основных внешних игроков - США, Турции или России - и сирийских правительственных войск, поддерживаемых Ираном", - говорится в докладе.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, ТЕРРИТОРИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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