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Дальнее зарубежье 19.01.2017 10:01

Обама по телефону поблагодарил премьера Индии и президента Афганистана за сотрудничество

Уходящий глава США Барак Обама провел телефонные разговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе которых поблагодарил лидеров за сотрудничество.

"Оба лидера (Б.Обама и Н.Моди) обсудили прогресс, достигнутый ими в общих целях в сфере экономики и в области безопасности, в том числе признание Индии в качестве основного партнера США в области обороны и решении глобальной проблемы изменения климата", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что американский лидер поблагодарил премьер-министра "за его усилия в развитии сотрудничества, в том числе в оборонной сфере, гражданской ядерной энергетики, и гуманитарных связей".

Кроме того, Б.Обама провел телефонный разговор с президентом и премьер-министром Афганистана Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой.

"Президент Обама выразил свою глубокую признательность за неизменное партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном (...) и призвал обоих лидеров продолжать их совместные усилия по укреплению национального единства и поддержанию прочного мира и стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ОБАМА, ИНДИЯ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]