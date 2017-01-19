Обама по телефону поблагодарил премьера Индии и президента Афганистана за сотрудничество

Уходящий глава США Барак Обама провел телефонные разговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе которых поблагодарил лидеров за сотрудничество.
"Оба лидера (Б.Обама и Н.Моди) обсудили прогресс, достигнутый ими в общих целях в сфере экономики и в области безопасности, в том числе признание Индии в качестве основного партнера США в области обороны и решении глобальной проблемы изменения климата", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что американский лидер поблагодарил премьер-министра "за его усилия в развитии сотрудничества, в том числе в оборонной сфере, гражданской ядерной энергетики, и гуманитарных связей".
Кроме того, Б.Обама провел телефонный разговор с президентом и премьер-министром Афганистана Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой.
"Президент Обама выразил свою глубокую признательность за неизменное партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном (...) и призвал обоих лидеров продолжать их совместные усилия по укреплению национального единства и поддержанию прочного мира и стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении.
МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений - СМИ
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 40 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев и Барзани обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики и торговли
Длительное откладывание повышения ставок ФРС грозит неприятными сюрпризами - Йеллен
Официальные курсы Центробанка: 1,8311 AZN/$1, 1,9483 AZN/1EUR
Азербайджанский Bank Respublika увеличил в 2016г активы на 2%
Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony
Баку и Ташкент обсудили открытие чартерных рейсов
Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии