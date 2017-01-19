Обама по телефону поблагодарил премьера Индии и президента Афганистана за сотрудничество

Уходящий глава США Барак Обама провел телефонные разговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе которых поблагодарил лидеров за сотрудничество.

"Оба лидера (Б.Обама и Н.Моди) обсудили прогресс, достигнутый ими в общих целях в сфере экономики и в области безопасности, в том числе признание Индии в качестве основного партнера США в области обороны и решении глобальной проблемы изменения климата", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что американский лидер поблагодарил премьер-министра "за его усилия в развитии сотрудничества, в том числе в оборонной сфере, гражданской ядерной энергетики, и гуманитарных связей".

Кроме того, Б.Обама провел телефонный разговор с президентом и премьер-министром Афганистана Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой.

"Президент Обама выразил свою глубокую признательность за неизменное партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном (...) и призвал обоих лидеров продолжать их совместные усилия по укреплению национального единства и поддержанию прочного мира и стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении.