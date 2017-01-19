Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9302 RUR   0.0304 GBR   2.2269 TRY   0.479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

СНГ 19.01.2017 10:14

Порошенко уверен в эффективном сотрудничестве Украины и США

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между Украиной и США, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины.

Глава государства выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в соблюдении своих обязательств перед партнерами. "Ведь согласно Будапештского меморандума ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность", - отметил П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ПОРОШЕНКО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Байден прибыл в Киев Обама продлил санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине Яценюк судится с блогером, который написал о покупке им 24 вилл в Майами Санкции против РФ должны быть продлены - разговор Порошенко с Байденом Только США имеют влияние на Киев - Путин Нуланд и замглавы администрации президента Украины обсудили планы по стабилизации ситуации в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]