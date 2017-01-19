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Регион 19.01.2017 10:25

Зампостпреда РФ при ООН: пожелания Тегерана проигнорированы в докладе генсекретаря ООН о выполнении резолюции Совбеза по Ирану

Второй полугодовой доклад Генсекретаря ООН о ходе выполнения резолюции 2231 Совбеза ООН, предуматривающей в конечном итоге снятие всех санкций, связанных с ядерной программой Ирана, более беспристрастный, однако имеет недостатки, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Подчеркиваем, в новом докладе Генсекретаря использовано меньше непроверенных данных и вбросов из СМИ, которые невозможно проверить или подтвердить. Документ стал более фактологическим, беспристрастным и нейтральным", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

В штаб-квартире Организации объединенных наций в среду состоялось заседание СБ ООН, посвященное выполнению резолюции, принятой 20 июля 2015 года. Резолюцией 2231 одобрен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, который был принят "шестеркой" и Ираном, и члены Совбеза призвали к его полному осуществлению в установленные сроки.

В.Сафронков отметил, что "вместе с тем, в тексте всё ещё остаются некоторые элементы, вызывающие серьезные вопросы".

"Главный недостаток доклада состоит в том, что Секретариат проигнорировал пожелания Тегерана включить в доклад информацию о реально существующих проблемах с выполнением обязательств по снятию санкций в рамках СВПД", - подчеркнул зампостпреда РФ при ООН.

По его словам, "Россия в целом удовлетворена результатами, достигнутыми за год, прошедший с начала реализации СВПД".

"Считаем, что Тегеран выполняет свои обязательства по СВПД в полном объеме", - сказал зампостпреда.

Россия, как заявил В.Сафронков, выступает против любых попыток надавить на Тегеран в сфере ракетной программы или в области обычных вооружений. "Любые угрозы прекратить в этой сфере работу по отмене односторонних санкций и возвращению Ирана на международный экономический и финансовый рынки недопустимы, некорректны и спекулятивны", - отметил российский дипломат.

Выступая на заседании СБ ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сообщил, что в ООН не поступало никаких сообщений о продаже, передаче или поставках в Иран предметов ядерного назначения или же деятельности Тегерана, связанной с баллистическими ракетами.

Однако, по словам Д.Фелтмана, в Секретариат ООН поступило несколько сообщений о нарушении запрета на передачу вооружений якобы иранского происхождения .

Так, в июле 2016 года Франция информировала ООН об изъятии партии оружия в северной части Индийского океана. "Франция пришла к выводу о том, что эта партия оружия происходила из Ирана и, по всей видимости, предназначалась для Сомали или Йемена", - сказал представитель ООН.

Он добавил, что недавно Австралия представила в Секретариат ООН информацию об изъятии ее военно-морским флотом у берегов Омана оружия, которое, по оценкам США, также имеет иранское происхождение.

"В Секретариате надеются, что смогут проверить арсеналы изъятого оружия и дать независимое заключение о происхождении этих партий", - подчеркнул заместитель генерального секретаря.

По условиям СВПД, Иран обязался ни при каких обстоятельствах не производить и не приобретать ядерное оружие, а также соблюдать все резолюции Совета по иранской ядерной проблематике.

В резолюции 2231 СБ ООН говорится, что после того, как МАГАТЭ представит доклад об исключительно мирном характере ядерной деятельности Ирана, Совет рассмотрит вопрос о снятии санкций с Тегерана. Через десять лет со времени заключения СВПД будет прекращено действие всех положений резолюций Совета Безопасности в этой области, а иранская ядерная проблема будет снята с повестки дня.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, ИРАН, ДОКЛАД


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