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Дальнее зарубежье 19.01.2017 08:46

Трамп планирует выдвинуть на пост министра сельского хозяйства бывшего губернатора Джорджии

Номинантом избранного президента США Дональда Трампа на пост министра сельского хозяйства является бывший губернатор штата Джорджия Сонни Пердью, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По просьбе источника, его имя не разглашается.

Кандидат на пост министра является владельцем компании, которая занимается вопросами сельского хозяйства и ветеринаром по образованию.

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Тэги: США, ТРАМП, МИНИСТР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]