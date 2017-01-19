Трамп планирует выдвинуть на пост министра сельского хозяйства бывшего губернатора Джорджии

Номинантом избранного президента США Дональда Трампа на пост министра сельского хозяйства является бывший губернатор штата Джорджия Сонни Пердью, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По просьбе источника, его имя не разглашается.

Кандидат на пост министра является владельцем компании, которая занимается вопросами сельского хозяйства и ветеринаром по образованию.