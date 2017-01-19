Минобороны Таджикистана расследует обстоятельства гибели начальника генштаба

Министерство обороны Таджикистана начало расследование обстоятельств смерти советника министра обороны, бывшего первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба вооруженных сил Таджикистана генерал-майора Зарифа Шарифзода (до смены фамилии - Бобокалонов).

Как сообщили в министерстве обороны Таджикистана, высокопоставленный военный скончался накануне в центре Душанбе в результате дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, генерал сам был за рулем автомашины, авария произошла в центре Душанбе по пути со службы домой. В четверг в полдень состоятся его похороны.

Три года назад, 18 января 2014 года З.Шарифзода был назначен на должность начальника Генштаба, первого замминистра обороны Республики Таджикистан.

З.Шарифзода было 46 лет, он являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.