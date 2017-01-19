Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9302 RUR   0.0304 GBR   2.2269 TRY   0.479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

СНГ 19.01.2017 08:47

Минобороны Таджикистана расследует обстоятельства гибели начальника генштаба

Министерство обороны Таджикистана начало расследование обстоятельств смерти советника министра обороны, бывшего первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба вооруженных сил Таджикистана генерал-майора Зарифа Шарифзода (до смены фамилии - Бобокалонов).

Как сообщили в министерстве обороны Таджикистана, высокопоставленный военный скончался накануне в центре Душанбе в результате дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, генерал сам был за рулем автомашины, авария произошла в центре Душанбе по пути со службы домой. В четверг в полдень состоятся его похороны.

Три года назад, 18 января 2014 года З.Шарифзода был назначен на должность начальника Генштаба, первого замминистра обороны Республики Таджикистан.

З.Шарифзода было 46 лет, он являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, ГЕНШТАБ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Министр обороны Таджикистана извинился перед бадахшанцами за гибель местных жителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]