Азербайджанский Xalq Bank расширяет филиальную сеть в регионах

Филиал «Tovuz» азербайджанского «Xalq Bank» начал функционировать в Товузском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Это 28-ый филиал банка, в том числе 20-ый – в регионах Азербайджана. Филиал будет оказывать физическим и юридически лицам весь спектр банковских услуг.

Расширение филиальной сети является основным направлением стратегии развития банка. В течение 2017 года банк планирует продолжить расширение филиальной сети.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Азизов