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Финансы 19.01.2017 08:55

Азербайджанский Xalq Bank расширяет филиальную сеть в регионах

Филиал «Tovuz» азербайджанского «Xalq Bank» начал функционировать в Товузском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Это 28-ый филиал банка, в том числе 20-ый – в регионах Азербайджана. Филиал будет оказывать физическим и юридически лицам весь спектр банковских услуг.

Расширение филиальной сети является основным направлением стратегии развития банка. В течение 2017 года банк планирует продолжить расширение филиальной сети.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ, СЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]