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ТЭК 19.01.2017 09:12

Нефть дорожает в ожидании данных о товарных запасах в США, Brent держится у $54,4

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США.

Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг повысилась на $0,44 (0,82%) - до $54,36 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,40 (0,78%) - до $51,48 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем.

Как прогнозирует ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.

При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году, как ожидается, увеличится на 120 тыс. б/с при том, что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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