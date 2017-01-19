Нефть дорожает в ожидании данных о товарных запасах в США, Brent держится у $54,4

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США.
Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг повысилась на $0,44 (0,82%) - до $54,36 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,40 (0,78%) - до $51,48 за баррель.
По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем.
Как прогнозирует ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.
При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году, как ожидается, увеличится на 120 тыс. б/с при том, что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 тыс. б/с.
Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.
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