Ценовое давление в США усилилось в конце 2016 года - Beige Book

Экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами в период с конца ноября до завершения 2016 года, при этом ценовое давление несколько усилилось.

Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом давлении, а остальные - о незначительном повышении цен. Лишь в Атланте цены остались неизменными, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Рост стоимости производственных ресурсов в конце прошлого года был более распространенным, чем повышение цен конечных продуктов. Так, было отмечено увеличение цен на уголь, природный газ, а также ряд строительных и производственных материалов, отмечается в обзоре.

Динамика отпускных цен ритейлеров в конце прошлого года была неоднородной, но в основном цены были либо стабильными, либо снизились на фоне высокой конкуренции, вынуждавшей розничные сети вводить скидки.

Цены на большинство сельскохозяйственных видов сырья остались стабильными на очень низких уровнях, стоимость жилья была либо стабильной, либо сдержанно увеличилась, отмечается в BeigeBook.

Представители бизнеса в нескольких федеральных округах ожидают сохранения умеренных темпов повышения производственных затрат, а также отпускных цен в 2017 году, говорится в обзоре.

Большинство федеральных округов США отметили увеличение давления в плане зарплат, что в некоторых случаях было связано с повышением минимального уровня оплаты труда.

Основная часть регионов также заявила об устойчивости рынка труда, и многие ожидают сохранения этого тренда в 2017 году, так же как и тенденции к росту зарплат.

Производители в большинстве федеральных округов США отметили рост продаж в конце 2016 года, некоторые из них указали на улучшение ситуации по сравнению с началом года.

В энергетическом секторе динамика была неоднородной: два округа сообщили о сокращении добычи угля, тогда как остальные зафиксировали рост производства угля, нефти или газа.

Розничные продажи без учета автомобилей увеличились в большинстве федеральных округов, однако несколько регионов сообщили, что продажи в предпраздничный период были разочаровывающими, и более чем в одном округе было отмечено, что рост электронной коммерции происходит в ущерб традиционным магазинам.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана и обработана Федеральным резервным банком Бостона в период до 9 января 2017 года включительно.

Компании из различных отраслей по всей стране оптимистично оценивают экономический рост в начавшемся году, отмечается в Beige Book.