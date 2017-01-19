Ценовое давление в США усилилось в конце 2016 года - Beige Book

Экономическая активность в большинстве федеральных округов США продолжила расти сдержанными (modest) темпами в период с конца ноября до завершения 2016 года, при этом ценовое давление несколько усилилось.
Восемь из 12 федеральных округов сообщили о сдержанном ценовом давлении, а остальные - о незначительном повышении цен. Лишь в Атланте цены остались неизменными, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
Рост стоимости производственных ресурсов в конце прошлого года был более распространенным, чем повышение цен конечных продуктов. Так, было отмечено увеличение цен на уголь, природный газ, а также ряд строительных и производственных материалов, отмечается в обзоре.
Динамика отпускных цен ритейлеров в конце прошлого года была неоднородной, но в основном цены были либо стабильными, либо снизились на фоне высокой конкуренции, вынуждавшей розничные сети вводить скидки.
Цены на большинство сельскохозяйственных видов сырья остались стабильными на очень низких уровнях, стоимость жилья была либо стабильной, либо сдержанно увеличилась, отмечается в BeigeBook.
Представители бизнеса в нескольких федеральных округах ожидают сохранения умеренных темпов повышения производственных затрат, а также отпускных цен в 2017 году, говорится в обзоре.
Большинство федеральных округов США отметили увеличение давления в плане зарплат, что в некоторых случаях было связано с повышением минимального уровня оплаты труда.
Основная часть регионов также заявила об устойчивости рынка труда, и многие ожидают сохранения этого тренда в 2017 году, так же как и тенденции к росту зарплат.
Производители в большинстве федеральных округов США отметили рост продаж в конце 2016 года, некоторые из них указали на улучшение ситуации по сравнению с началом года.
В энергетическом секторе динамика была неоднородной: два округа сообщили о сокращении добычи угля, тогда как остальные зафиксировали рост производства угля, нефти или газа.
Розничные продажи без учета автомобилей увеличились в большинстве федеральных округов, однако несколько регионов сообщили, что продажи в предпраздничный период были разочаровывающими, и более чем в одном округе было отмечено, что рост электронной коммерции происходит в ущерб традиционным магазинам.
Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана и обработана Федеральным резервным банком Бостона в период до 9 января 2017 года включительно.
Компании из различных отраслей по всей стране оптимистично оценивают экономический рост в начавшемся году, отмечается в Beige Book.
МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений - СМИ
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 40 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев и Барзани обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики и торговли
Длительное откладывание повышения ставок ФРС грозит неприятными сюрпризами - Йеллен
Официальные курсы Центробанка: 1,8311 AZN/$1, 1,9483 AZN/1EUR
Азербайджанский Bank Respublika увеличил в 2016г активы на 2%
Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony
Баку и Ташкент обсудили открытие чартерных рейсов
Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии