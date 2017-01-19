Переходная команда Трампа и Национальный комитет республиканцев готовят новую программу медицинского страхования населения США

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии близки тому, чтобы заменить Obamacare - закон уходящего главы Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи, сообщил избранный вице-президент США Майк Пенс.

"Он (законопроект-ИФ) готовится прямо сейчас. Мы близки к завершению. Мы ожидаем, что план законопроекта будет предложен к рассмотрению в первые дни работы администрации", - заявил М.Пенс в среду в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что "ознакомлен со многими хорошими идеями".

М.Пенс предположил, что обещание Д.Трампа ввести "страхование для всех" означает в действительности "сделать страхование доступным для всех".

"Избранный президент ясно дал понять, что он также хочет, чтобы Конгресс в то же время принял заменяющий законопроект, который позволит снизить стоимость медицинской страховки и сделать медицинское страхование доступным для всех американцев", - подчеркнул будущий вице-президент.

Он пообещал "плавный переход от "Obamacare". "Мы не хотим, чтобы люди были обеспокоены тем, что они потеряют доступ к программе, и их семьи столкнутся с серьезными трудностями", - сказал М.Пенс.

Ранее в интервью Washington Post избранный глава США заявил, что собирается заменить Obamacare, одно из ключевых достижений Барака Обамы в сфере здравоохранения, на "страхование для всех".

Он не сообщил детали новой программы медицинского страхования населения и намерен официально представить ее в пятницу, после инаугурации. По его словам, реформа предусматривает "меньшие суммы и намного меньшие расходы".

Реформа Obamacare (официальное название - Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи) была осуществлена в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным, однако бюджетные расходы существенно выросли. 12 января американский сенат проголосовал за начало отмены данного закона.