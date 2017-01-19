Длительное откладывание повышения ставок ФРС грозит неприятными сюрпризами - Йеллен

Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

"Слишком длительное ожидание перед началом перехода к нейтральной процентной ставке может привести к неприятным сюрпризам в дальнейшем: чрезмерно высокой инфляции или финансовой нестабильности либо обоим факторам", - сказала Дж.Йеллен.

Она добавила, что ожидает нескольких повышений ставок американского ЦБ в год до конца 2019 года, к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка "будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%".

Вместе с тем глава Федрезерва выразила озабоченность медленным ростом производительности труда, который означает, что "обычные темпы экономического роста теперь будут существенно ниже, чем в среднем за период после Второй мировой войны". Она добавила, что экономисты не до конца понимают причины замедлившегося роста производительности труда.

При этом, по словам Дж.Йеллен, экономика США близка к максимальной занятости, а инфляция движется в направлении таргетируемого ФРС уровня - 2% годовых.

В ходе выступления Дж.Йеллен отметила, что курс доллара является важным фактором для экономики.

Эксперты, включая Мохаммеда эль-Эриана, назвали выступление главы ФРС более "голубиным", чем можно было ожидать. М.эль-Эриан считает укрепление доллара главным риском для экономики США в 2017 году, в том числе потому, что оно может подстегнуть торговый протекционизм.

Следующее заседание Федрезерва состоится 31 января - 1 февраля.

По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, почти все участники рынка ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне - 0,50-0,75%. Экономисты, участвовавшие в опросах Financial Times, The Wall Street Journal и других изданий, также не ожидают изменения ставки.