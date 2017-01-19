Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9302 RUR   0.0304 GBR   2.2269 TRY   0.479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Туризм 19.01.2017 09:56

Баку и Ташкент обсудили открытие чартерных рейсов

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев и глава Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Анвяр Шарапов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Встреча состоялась на "полях" туристической выставки "Fitur-2017" в Мадриде, сообщает Минкультуры и туризма.

"А.Гараев и А.Шарапов обсудили вопросы подготовки совместных турпакетов, открытия чартерных авиарейсов, подготовки предложений по стимулированию взаимного турпотока", - подчеркивает ведомство.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТУРИЗМ


Похожие новости


Азербайджан ключевой партнер Узбекистана на Южном Кавказе – посол Баку заинтересован в развитии военного сотрудничества с Ташкентом – министр обороны Азербайджана Президент Азербайджана поздравил Ислама Каримова с Днем независимости Узбекистана Азербайджан получил официальный статус партнера по диалогу ШОС Баку и Ташкент рассматривают перечень из 200 товаров, по которым намерены сотрудничать Азербайджан – ключевой партнер Узбекистана на Южном Кавказе - дипломат

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]