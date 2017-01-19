Баку и Ташкент обсудили открытие чартерных рейсов

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев и глава Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Анвяр Шарапов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Встреча состоялась на "полях" туристической выставки "Fitur-2017" в Мадриде, сообщает Минкультуры и туризма.

"А.Гараев и А.Шарапов обсудили вопросы подготовки совместных турпакетов, открытия чартерных авиарейсов, подготовки предложений по стимулированию взаимного турпотока", - подчеркивает ведомство.

А.Азизов