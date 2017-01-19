Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony

Пол Маккартни обратился в окружной суд Нью-Йорка с иском против звукозаписывающей компании Sony/ATV в попытке вернуть авторские права на значительное количество песен The Beatles.
В исковом заявлении отмечается, что П.Маккартни и Джон Леннон передавали права на песни, написанные в соавторстве в период с 1962 по 1971 год, разным издателям, в том числе ATV.
В конце 1984 года австралийский миллиардер Роберт Холмс выставил ряд композиций на продажу. П.Маккартни обсудил возможность покупки всего каталога с Майклом Джексоном, однако М.Джексон перебил прочие предложения и купил права на песни, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, за $47,5 млн. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. М.Джексон умер в 2009 году, а в прошлом году права на эти песни полностью перешли к Sony, которая выкупила долю М.Джексона в Sony/ATV у наследников певца, пишет The Hollywood Reporter.
П.Маккартни с 2008 года неоднократно ставил Sony/ATV в известность о намерении вернуть права на ряд песен. В иске утверждается, что Sony последовательно отказывалась признать его претензии.
В Sony/ATV иск П.Маккартни назвали "ненужным и преждевременным", сообщает BBC. Согласно закону США об авторских правах 1976 года, автор может вернуть права на произведение, созданное до 1978 года, после истечения 56 лет с момента возникновения первоначального авторского права.
В случае с Sony/ATV П.Маккартни сможет вернуть права на первую композицию - Love Me Do - в октябре 2018 года, а на остальные - в период до 2026 года.
В декабре прошлого года группа Duran Duran проиграла аналогичный судебный спор компании Gloucester Place Music, которая принадлежит Sony/ATV, и не смогла вернуть авторские права на композиции, вошедшие в первые три альбома группы.
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