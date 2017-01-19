Тегеран перед встречей в Астане провел ряд консультаций со сторонами сирийского конфликта - МИД Ирана

Иран провел консультации с различными сторонами сирийского конфликта в целях уменьшения разногласий в преддверие намеченной на 23 января встречи в Астане, сообщили в иранском посольстве в Казахстане.

"Иран в течение последних дней провел консультации с различными сторонами конфликта, чтобы создать почву для уменьшения разногласий и достижения согласия", - говорится в сообщении МИД Ирана, распространенном в четверг страны посольством в Казахстане.

В дипмиссии отметили, что замглавы МИД Ирана Джабери Ансари, который возглавит делегацию страны на переговорах в Астане, "в последние дни обменялся мнениями по поводу последних преобразований с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом".