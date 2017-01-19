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Регион 19.01.2017 13:11

Тегеран перед встречей в Астане провел ряд консультаций со сторонами сирийского конфликта - МИД Ирана

Иран провел консультации с различными сторонами сирийского конфликта в целях уменьшения разногласий в преддверие намеченной на 23 января встречи в Астане, сообщили в иранском посольстве в Казахстане.

"Иран в течение последних дней провел консультации с различными сторонами конфликта, чтобы создать почву для уменьшения разногласий и достижения согласия", - говорится в сообщении МИД Ирана, распространенном в четверг страны посольством в Казахстане.

В дипмиссии отметили, что замглавы МИД Ирана Джабери Ансари, который возглавит делегацию страны на переговорах в Астане, "в последние дни обменялся мнениями по поводу последних преобразований с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]