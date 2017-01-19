В парламенте Эстонии надеются на успешное сотрудничество с США при Трампе

Эстония заинтересована в успешном сотрудничестве с США и при новом президенте, заявил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Marko Mihkelson).
Он отправился с недельным визитом в Вашингтон, где в составе делегации комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО примет участие в церемонии инаугурации президента Дональда Трампа, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе парламента.
В ходе визита он также встретится с коллегами из Конгресса США.
По словам М.Михкельсона, основное внимание на встречах будет уделено укреплению сотрудничества в сфере безопасности и продолжению трансатлантического сотрудничества.
"В интересах Эстонии сделать все, чтобы укрепить сотрудничество между Европой и США", - сказал он.
М.Михкельсон подчеркнул, что "США были и остаются для Эстонии важным партнером". "Поэтому важно продолжить успешное сотрудничество и в течение срока работы новой администрации", - сказал политик.
Он заявил также о важности сотрудничества и доверия в отношениях с США.
"Единство Запада и сотрудничество между союзниками служит твердым фундаментом для обеспечения мира и стабильности даже в самые тяжелые времена. США играют ведущую роль среди западных союзников, а у НАТО в этих отношениях - центральная роль", - отметил парламентарий.
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