В Риме рассматривают возможность приглашения президента РФ Путина на майский саммит G7 в Таормине

Власти Италии взвешивают возможность приглашения президента России на саммит "группы семи", который пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина, сообщило в четверг агентство "Блумберг" со ссылкой на По данным издания, этот вопрос обсуждался накануне в Берлине на встрече главы Совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Издание отмечает, что в Берлине выступают против этого шага, объясняя свою позицию тем, что ситуации на Украине не меняется.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как первые шаги предпримет на посту президента США Дональд Трамп, пишет "Коррьере дела сера".