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Дальнее зарубежье 19.01.2017 14:02

В Риме рассматривают возможность приглашения президента РФ Путина на майский саммит G7 в Таормине

Власти Италии взвешивают возможность приглашения президента России на саммит "группы семи", который пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина, сообщило в четверг агентство "Блумберг" со ссылкой на По данным издания, этот вопрос обсуждался накануне в Берлине на встрече главы Совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Издание отмечает, что в Берлине выступают против этого шага, объясняя свою позицию тем, что ситуации на Украине не меняется.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как первые шаги предпримет на посту президента США Дональд Трамп, пишет "Коррьере дела сера".

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Тэги: ИТАЛИЯ, G7, САММИТ, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]