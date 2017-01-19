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СНГ 19.01.2017 14:18

В числе первоочередных задач в стратегии развития Узбекистана обозначена делимитация границ с соседними странами

На портале Едином интерактивных госуслуг Узбекистана (ЕПИГУ) опубликован для общественного обсуждения проект пятилетней стратегии развития республики.

"Цель стратегии, рассчитанной на 2017-2021 годы, - коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни", - говорится в документе.

Стратегия включает в себя пять основных направлений реформ, включающей в себя совершенствование госстроительства, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики, развитие социальной сферы и осуществление взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В рамках реализации стратегии профильным министерствам и ведомствам республики поручено в первом квартале 2017 года разработать план мероприятий по делимитации и демаркации госграниц, следует из проекта указа.

В частности, планируется ускорить процесс правового оформления несогласованных участков госграницы между Узбекистаном и Киргизией и подписать межправительственное соглашение о границе. План предусматривает возобновление процесса переговоров с Таджикистаном и Туркменистаном для обсуждения вопроса правового оформления несогласованной части госграницы. Также продолжатся переговоры по демаркации госграницы с Казахстаном по смежным участкам, указывается в проекте документа.

После развала СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, остаются несогласованными, что является причиной постоянных пограничных конфликтов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РАЗВИТИЕ, СТРАТЕГИЯ, ГРАНИЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]