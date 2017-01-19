ГТК пресек в 2016г незаконный вывоз из Азербайджана инвалюты на сумму более $2 млн

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил в 2016 году незаконный вывоз из Азербайджана иностранной валюты на сумму эквивалентную более $2 млн, сообщил глава ведомства Айдын Алиев на пресс-конференции в четверг.

«В 2016 году таможенным органами Азербайджана были предотвращены попытки незаконного вывоза из страны инвалюты на сумму эквивалентную более $2 млн», -отметил А.Алиев.

Он также сообщил, что в период применения и таможенных льгот на ввоз физическими лицами в Азербайджан сигарет и продовольствия для личных целей госбюджет страны недополучил 100 млн манатов «только за счет импорта сигарет».

Н.Аббасова