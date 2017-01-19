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Бизнес и законодательство 19.01.2017 12:56

ГТК пресек в 2016г незаконный вывоз из Азербайджана инвалюты на сумму более $2 млн

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил в 2016 году незаконный вывоз из Азербайджана иностранной валюты на сумму эквивалентную более $2 млн, сообщил глава ведомства Айдын Алиев на пресс-конференции в четверг.

«В 2016 году таможенным органами Азербайджана были предотвращены попытки незаконного вывоза из страны инвалюты на сумму эквивалентную более $2 млн», -отметил А.Алиев.

Он также сообщил, что в период применения и таможенных льгот на ввоз физическими лицами в Азербайджан сигарет и продовольствия для личных целей госбюджет страны недополучил 100 млн манатов «только за счет импорта сигарет».

Н.Аббасова

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]