Почти 40 человек пострадали во время пожара в Тегеране

По меньшей мере, 38 человек пострадали во время пожара в многоэтажном здании в центральной части Тегерана, сообщает иранское агентство ИРНА.

Не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим 17-этажное здание. Позднее загоревшееся здание обрушилось. Пока неизвестно, находились ли люди внутри здания в момент его обрушения.

Это здание считалось одной из старейших высоток Тегерана. В нем, в частности, располагался торговый центр.