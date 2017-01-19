В Тегеране из-за пожара рухнуло высотное здание

Крупнейшая высотка в столице Ирана рухнула в четверг в результате сильного пожара.

Огонь вспыхнул в 17-этажном торговом центре "Пласко" рано утром и быстро охватил все здание, несмотря на усилия пожарных остановить его.

В результате сначала рухнула северная стена центра, а затем обрушилось все здание, сообщили иранские СМИ.

"Пласко" расположен в центре Тегерана.

СМИ отмечают, что пока неясно есть ли и сколько погибших и раненых.