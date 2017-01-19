Азербайджану необходима синхронизация денежной и бюджетной политики - SIR

Аналитики Sberbank Investment Research (SIR) считают необходимым синхронизацию денежной и бюджетной политики в Азербайджане.
"Усилия правительства по сокращению дефицита бюджета и сохранению золотовалютных резервов страны принесли позитивные результаты, хотя этому еще способствовал рост цен на нефть (которые колебались выше $45/барр. во втором квартале 2016г). Жесткая бюджетная политика привела к снижению трансфертов из ГНФАР в госбюджет. Еще одним следствием этого стало уменьшение предложения твердой валюты на валютном рынке", - отмечают аналитики SIR.
Более того, усилия правительства по стабилизации финансовой системы путем предоставления дополнительного фондирования банкам привели к увеличению денежной массы в манатах и создали дополнительное давление на обменный курс.
"В результате текущее сочетание мягкой денежной политики и жесткой бюджетной политики не помогло стабилизировать манат, который продолжал слабеть большую часть второй половины прошлого года", - подчеркивают аналитики.
По их оценкам, Центробанк Азербайджана сделал еще один шаг к переходу на плавающий курс маната, отказавшись от коридора котировок обменного курса банков (4% выше или ниже официального обменного курса). "Мы считаем это шагом в правильном направлении, но полагаем, что необходимы дальнейшие меры по стабилизации маната и снижению девальвационных ожиданий, такие как синхронизация валютных операций между ЦБ и ГНФАР", - указывают аналитики SIR.
А.Азизов
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