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Дальнее зарубежье 19.01.2017 13:38

Журналистам запретили вход в гостиницу Трампа в Вашингтоне на время инаугурации

Журналистам будет запрещено находиться в гостинице Trump International Hotel в Вашингтоне, которая принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, на все время инаугурационных мероприятий, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Вход журналистов (в гостиницу - ИФ) на этой неделе запрещен, чтобы обеспечить уединение и личное пространство нашим гостям", - заявила ответственная за маркетинг Trump International Hotel Патрисия Тэнг.

Американские СМИ отмечают, что официальный представитель Д.Трампа Шон Спайсер пока стал не комментировать этот запрет, и пока неизвестно, был ли этот запрет санкционирован самим Д.Трампом.

Ранее на этой неделе главный редактор журнала Columbia journalism review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо Д.Трампу, в котором избранный президент подвергся критике. Журналисты напомнили Д.Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

При этом журналисты пояснили, что если Д.Трамп будет избегать прессы, то у журналистов есть много альтернативных каналов для получения информации.

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Тэги: США, ТРАМП, ЖУРНАЛИСТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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