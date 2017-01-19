Депутаты парламента Азербайджана раскритиковали ситуацию с авиаперевозками в стране

Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана раскритиковали ситуацию с авиаперевозками в стране, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в четверг.
«Монополия ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на рынке сохраняется, в результате цены на авиаперелеты в Азербайджане остаются высокими. Почему в Азербайджане не работают альтернативные компании? Почему население должно покупать дорогие билеты?», - заявил депутат Вахид Ахмедов.
Аналогичную мысль высказал и член комитета Али Масимли. «Необходимо принять Кодекс о конкуренции. Он затронет все сферы, в том числе и авиацию, приведет к усилению конкуренции и, как следствие, к повышению качества услуг и снижению цен», - заявил депутат.
По его словам, целесообразным является приватизация AZAL, что ослабит нагрузку на госбюджет.
Депутат Ильхам Алиев коснулся проблемы с обменом билетов в представительствах AZAL за рубежом. По его словам, сотрудники представительств компании направляют лиц, желающих обменять билеты на другие, в пункты, где они были приобретены.
А.Азизов
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