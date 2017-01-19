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Транспорт и связь 19.01.2017 13:42

Депутаты парламента Азербайджана раскритиковали ситуацию с авиаперевозками в стране

Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана раскритиковали ситуацию с авиаперевозками в стране, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в четверг.

«Монополия ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на рынке сохраняется, в результате цены на авиаперелеты в Азербайджане остаются высокими. Почему в Азербайджане не работают альтернативные компании? Почему население должно покупать дорогие билеты?», - заявил депутат Вахид Ахмедов.

Аналогичную мысль высказал и член комитета Али Масимли. «Необходимо принять Кодекс о конкуренции. Он затронет все сферы, в том числе и авиацию, приведет к усилению конкуренции и, как следствие, к повышению качества услуг и снижению цен», - заявил депутат.

По его словам, целесообразным является приватизация AZAL, что ослабит нагрузку на госбюджет.

Депутат Ильхам Алиев коснулся проблемы с обменом билетов в представительствах AZAL за рубежом. По его словам, сотрудники представительств компании направляют лиц, желающих обменять билеты на другие, в пункты, где они были приобретены.

А.Азизов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, AZAL, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]