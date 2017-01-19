Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана предлагает ввести экспортную пошлину на вывоз сырья из орехового и аналогичных видов дерева, сообщил глава комитета Айдын Алиев на пресс-конференции в четверг.
«Отсутствие учета в этой области создает условия для махинаций, к примеру, предприниматели указывают более низкую стоимость на сырье, оставляют часть валютной выручки за рубежом. В этой связи мы подсчитали среднюю экспортную стоимость этой продукции и возможные потери страны и представили в правительство свои предложения по введению пошлины на экспорт сырья из орехового и аналогичных видов дерева», - отметил А.Алиев.
По его словам, аналогичная ситуация ранее имела место при вывозе из Азербайджана кожевенного сырья и сырья из цветных металлов. «Однако, с введением экспортных пошлин ситуация изменилась», - добавил глава ГТК.
Н.Аббасова
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