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Бизнес и законодательство 19.01.2017 13:46

ГТК Азербайджана предлагает ввести экспортную пошлину на вывоз сырья из орехового и аналогичных видов дерева

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана предлагает ввести экспортную пошлину на вывоз сырья из орехового и аналогичных видов дерева, сообщил глава комитета Айдын Алиев на пресс-конференции в четверг.

«Отсутствие учета в этой области создает условия для махинаций, к примеру, предприниматели указывают более низкую стоимость на сырье, оставляют часть валютной выручки за рубежом. В этой связи мы подсчитали среднюю экспортную стоимость этой продукции и возможные потери страны и представили в правительство свои предложения по введению пошлины на экспорт сырья из орехового и аналогичных видов дерева», - отметил А.Алиев.

По его словам, аналогичная ситуация ранее имела место при вывозе из Азербайджана кожевенного сырья и сырья из цветных металлов. «Однако, с введением экспортных пошлин ситуация изменилась», - добавил глава ГТК.

Н.Аббасова

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Тэги: ДЕРЕВО, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]