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Регион 19.01.2017 14:29

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

Граждане России могут с лета посещать Армению по внутренним паспортам, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.

"На сегодняшнем заседании правительства одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией. Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению", - сказал Ш.Кочарян журналистам в четверг.

По его словам, после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.

"После этого изменения вступят в силу. К лету мы завершим все процедуры", - сказал Ш.Кочарян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТЫ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]