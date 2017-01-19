Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

Граждане России могут с лета посещать Армению по внутренним паспортам, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.

"На сегодняшнем заседании правительства одобрено предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией. Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению", - сказал Ш.Кочарян журналистам в четверг.

По его словам, после обмена соответствующими нотами Армения и Россия должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур.

"После этого изменения вступят в силу. К лету мы завершим все процедуры", - сказал Ш.Кочарян.