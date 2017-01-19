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Внешняя политика 19.01.2017 14:02

Глава МИД Азербайджана призвал страны ОИС оказать поддержку мусульманам в Мьянме

Главы МИД Азербайджана и Малайзии Эльмар Мамедъяров призвал членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) не оставаться равнодушными к насилию против мусульман в Мьянме.

«К сожалению, ситуация в Рохинье все еще вызывает серьезную обеспокоенность Исламской уммы и требует единой позиции от стран-членов ОИС. Мы не должны оставаться равнодушными к насилию, вынудившему тысячи мусульман-рохинья покинуть свои дома, и гуманитарному кризису в штате Ракхайн (Мьянма)», - заявил Э.Мамедъяров в четверг, выступая в Куала-Лумпуре на заседании СМИД стран-членов ОИС.

Глава азербайджанского МИД заявил, что страны Исламского мира «должны демонстрировать решимость в поддержке справедливых позиций стран-участниц и защищать права наших братьев и сестер в немусульманских странах».

Э.Мамедъяров также выразил обеспокоенность общей картиной существующей ситуации в ряде мусульманских стран.

По его словам, «она показывает необходимость повторного утверждения наших обязательств по исламской солидарности и повышения поддержки нуждающимся в ней».

«Азербайджан, как страна, столкнувшаяся с фактами оккупации и этнической чистки в результате военной агрессии Армении, в том числе, проблемой вынужденных переселенцев, хорошо понимает столкнувшихся с несправедливостью и страданиями. В связи с этим, мы осуждаем такие репрессивные шаги, как убийства и аресты гражданского населения Рохиньи, разрушение их домов и мест религиозного поклонения и призываем руководство Мьянмы устранить этот гуманитарный кризис и восстановить честь и стабильность на территории мусульман Мьянмы»,- заявил Э.Мамедъяров.

Как сообщалось ранее, 9 октября прошлого года три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска, на территории начались волнения представителей народности рохинья, которые грозят перерасти в гражданскую войну между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, МЬЯНМА, ПРИЗЫВ

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