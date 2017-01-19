30 пожарных погибли при тушении огня в торговом центре Тегерана

По меньшей мере, 30 пожарных погибли в рухнувшем в результате сильного пожара торгового центре в столице Ирана, сообщил в четверг англоязычный иранский телеканал Пресс-ТВ.

Крупнейший и старейший торговый центр "Пласко" рухнул в четверг. По сообщениям СМИ, огонь вспыхнул в 17-этажной высотке в центре Тегерана рано утром и быстро охватил все здание, несмотря на усилия пожарных остановить его. В результате сначала рухнула северная стена центра, а затем обрушилось все здание.

Телеканал со ссылкой на официальных лиц сообщил, что под обломками могут находиться от 50 до 100 человек. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Полиция не пускала в центр владельцев расположенных там магазинов. Из соседних зданий, включая посольства Турции и Великобритании, были эвакуированы люди.

Столичные власти исключили теракт.

Здание было построено в 1962 году и названо в честь компании по производству пластмассы.