Путин накануне 80-летия Шаймиева поблагодарил его за совместную работу

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретились с первым президентом Татарстана, госсоветником Республики Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия.

"Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе, по изучению нашей общей истории и культуры. Это очень важная работа, одна из может быть важных, которыми мы должны заниматься", - сказал В.Путин в ходе встречи.

В свою очередь М.Шаймиев рассказал о деятельности возглавляемого им Фонда по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери в столице Татарстана и строительству Болгарской исламской академии.

Церемония закладки первого камня и капсулы в основание восстанавливаемого собора состоялось в 2016 г. Собор, проект которого представляет собой полную копию утраченного в 1932 г. оригинала, станет основой возрождаемого комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

Болгарская исламская академия, строительство которой планируется завершить весной 2017 г., призвана продолжить традиции татарского богословского наследия и стать ведущим религиозно-образовательным и духовно-просветительским центром страны.

Во время встречи президент вручил М.Шаймиеву подарок: карту древней Тартарии голландского картографа XVII в. Виллема Блау.

М.Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана, татарин.

Образование высшее, окончил Казанский сельскохозяйственный институт (инженер-механик). Трудовой путь начал инженером, в 1967 году перешел на партийно-административную работу.

Работал в Татарском обкоме КПСС, в 1969 году стал министром мелиорации и водного хозяйства республики, в 1983 году - 1-м заместителем председателя, а с 1985 года - председателем Совета министров Татарской АССР, с 1989 года - 1-й секретарь Татарского обкома КПСС.

В 1990 году М.Шаймиев был избран председателем Верховного Совета ТАССР, а 12 июня 1991 года - первым президентом республики и возглавлял ее четыре срока - до 25 марта 2010 года.