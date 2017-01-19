Россия готова оказать Италии помощь в связи с землетрясением - МЧС

МЧС России готово оказать итальянской стороне помощь в связи с землетрясением и последовавшей за этим лавиной, если будет соответствующее обращение со стороны Италии, заявил глава ведомства Владимир Пучков.

"Мы высказали наши предложения итальянским коллегам, они развернули спасательную операцию на высоком уровне, и если будет соответствующая заявка, конечно, мы направим и спасателей, и всех специалистов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр напомнил, что у России уже есть опыт работы в Италии в ходе ликвидации последствий землетрясения в 2016 году.