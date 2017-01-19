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СНГ 19.01.2017 15:01

Россия готова оказать Италии помощь в связи с землетрясением - МЧС

МЧС России готово оказать итальянской стороне помощь в связи с землетрясением и последовавшей за этим лавиной, если будет соответствующее обращение со стороны Италии, заявил глава ведомства Владимир Пучков.

"Мы высказали наши предложения итальянским коллегам, они развернули спасательную операцию на высоком уровне, и если будет соответствующая заявка, конечно, мы направим и спасателей, и всех специалистов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр напомнил, что у России уже есть опыт работы в Италии в ходе ликвидации последствий землетрясения в 2016 году.

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, ИТАЛИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]