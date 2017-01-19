Цены на авиабилеты AZAL повышать не планируется - глава ГАГА

Вопрос повышения цен на билеты ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в настоящее время является не актуальным, заявил директор Государственной администрации гражданской авиации (ГАГА) Ариф Мамедов в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в четверг.
«AZAL сегодня на каждый свой рейс предлагает до 17 ценовых вариантов, каждый из которых имеет свои условия. Сегодня на повестке нет вопроса повышения цен на билеты», - сказал А.Мамедов, отвечая на критику членов комитета, связанную с деятельностью авиакомпании.
Он признал, что компания не получает достаточно доходов, тогда как расходы растут, в том числе на обслуживание аэропорта.
«Что касается монополии: есть решение кабинета министров, создается лоукостер. Кроме того, сегодня 52% международных перелетов в Азербайджан и из Азербайджана приходятся на иностранные компании, 48% - на AZAL. Большинство перелетов приходится на страны СНГ», - сказал А.Мамедов.
По его словам, Азербайджан предлагает иностранным компаниям увеличивать количество рейсов в регионы страны. «Сегодня ГАГА подписала и согласовала соглашения об осуществлении полетов с 68 странами. Однако, авиасообщение есть всего с 22 странами. Если какая-то компания захочет летать в Азербайджан, то наши двери открыты», - сказал А.Мамедов.
Ранее члены комитета раскритиковали ценовую политику AZAL, в том числе монопольные позиции компании.
А.Ахундов
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