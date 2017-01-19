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Транспорт и связь 19.01.2017 14:20

Цены на авиабилеты AZAL повышать не планируется - глава ГАГА

Вопрос повышения цен на билеты ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в настоящее время является не актуальным, заявил директор Государственной администрации гражданской авиации (ГАГА) Ариф Мамедов в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в четверг.

«AZAL сегодня на каждый свой рейс предлагает до 17 ценовых вариантов, каждый из которых имеет свои условия. Сегодня на повестке нет вопроса повышения цен на билеты», - сказал А.Мамедов, отвечая на критику членов комитета, связанную с деятельностью авиакомпании.

Он признал, что компания не получает достаточно доходов, тогда как расходы растут, в том числе на обслуживание аэропорта.

«Что касается монополии: есть решение кабинета министров, создается лоукостер. Кроме того, сегодня 52% международных перелетов в Азербайджан и из Азербайджана приходятся на иностранные компании, 48% - на AZAL. Большинство перелетов приходится на страны СНГ», - сказал А.Мамедов.

По его словам, Азербайджан предлагает иностранным компаниям увеличивать количество рейсов в регионы страны. «Сегодня ГАГА подписала и согласовала соглашения об осуществлении полетов с 68 странами. Однако, авиасообщение есть всего с 22 странами. Если какая-то компания захочет летать в Азербайджан, то наши двери открыты», - сказал А.Мамедов.

Ранее члены комитета раскритиковали ценовую политику AZAL, в том числе монопольные позиции компании.

А.Ахундов

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Тэги: АВИАБИЛЕТЫ, ЦЕНЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]