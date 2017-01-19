Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

СНГ 19.01.2017 15:18

Спецпредставитель ЕС проведет в Душанбе переговоры с Рахмоном

Таджикистан на следующей неделе посетит специальный представитель Европейского союза по вопросам Центральной Азии Петер Буриан.

Как сообщили в отделе прессы и информации представительства ЕС в Таджикистане, визит пройдет с 22 по 25 января.

По данным представительства, П.Буриан в ходе своего визита встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, министром иностранных дел Сироджиддином Асловым, а также другими высокопоставленными официальными лицами.

Кроме того, П.Буриан планирует встретиться с представителями дипломатических миссий, международных организаций и гражданского общества.

"Этот визит отражает постоянную заинтересованность Европейского Союза в продолжении развития позитивных отношений с республикой и сохранении плодотворного и открытого диалога во всех сферах сотрудничества ЕС с Таджикистаном", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЕС, ВИЗИТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]