Спецпредставитель ЕС проведет в Душанбе переговоры с Рахмоном

Таджикистан на следующей неделе посетит специальный представитель Европейского союза по вопросам Центральной Азии Петер Буриан.

Как сообщили в отделе прессы и информации представительства ЕС в Таджикистане, визит пройдет с 22 по 25 января.

По данным представительства, П.Буриан в ходе своего визита встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, министром иностранных дел Сироджиддином Асловым, а также другими высокопоставленными официальными лицами.

Кроме того, П.Буриан планирует встретиться с представителями дипломатических миссий, международных организаций и гражданского общества.

"Этот визит отражает постоянную заинтересованность Европейского Союза в продолжении развития позитивных отношений с республикой и сохранении плодотворного и открытого диалога во всех сферах сотрудничества ЕС с Таджикистаном", - говорится в сообщении.