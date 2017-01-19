Избранный президент Гамбии намерен принять присягу в Сенегале

Избранный президент Гамбии Адама Барроу заявил, что будет принимать присягу главы государства в посольстве страны в Сенегале, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
"Я хотел бы сообщить, что инаугурационная церемония пройдет в посольстве Гамбии в Дакаре в Сенегале", - написал А.Барроу в своем "Твиттере".
Такое решение связано с тем, что действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказывается покидать пост по окончании мандата 19 января.
Между тем накануне А.Барроу заявил, что "президентство Я.Джамме официально завершено, и Гамбия вступает в новую эру".
На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер А.Барроу. Однако Я.Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями" и призывает к новым выборам.
Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - А.Барроу.
Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Я.Джамме уйти в отставку после истечения его мандата.
В частности, к вводу своих войск готовы Нигерия, Сенегал и Гана. "Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", - сообщил официальный представитель сенегальской армии.
По его словам, войска находятся в боевой готовности и в полночь начнут вторжение, если Я.Джамме не покинет пост 19 января.
В свою очередь Нигерия отправила около 200 военных и самолеты в Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией. О планах направить армейские подразделения объявил также президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.
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