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Внутренняя политика 19.01.2017 14:32

Глава Совета прессы Азербайджана предложил законодательно регулировать деятельность блогеров

Председатель Совета прессы Азербайджана, депутат парламента Афлатун Амашев предлагает подготовить законопроект, регулирующий деятельность интернет-ресурсов в Азербайджане, включая социальные сети и блогеров.

«Сегодня у нас не определены границы блогерской деятельности, в связи с чем существует необходимость в правовом регулировании этой сферы», - заявил А.Амашев в четверг на заседании парламентского комитета по правам человека.

Инициатива парламентария была поддержана завсектором отдела законодательства по государственному строительству Милли Меджлиса Сарваном Садыговым. «Каждый пишет, что пожелает. Поэтому в этой сфере царит полный хаос. Существует необходимость в законодательном регулировании этой сферы», - подчеркнул он.

Р.Бабаев

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Тэги: БЛОГЕРЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]