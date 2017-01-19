Глава Совета прессы Азербайджана предложил законодательно регулировать деятельность блогеров

Председатель Совета прессы Азербайджана, депутат парламента Афлатун Амашев предлагает подготовить законопроект, регулирующий деятельность интернет-ресурсов в Азербайджане, включая социальные сети и блогеров.

«Сегодня у нас не определены границы блогерской деятельности, в связи с чем существует необходимость в правовом регулировании этой сферы», - заявил А.Амашев в четверг на заседании парламентского комитета по правам человека.

Инициатива парламентария была поддержана завсектором отдела законодательства по государственному строительству Милли Меджлиса Сарваном Садыговым. «Каждый пишет, что пожелает. Поэтому в этой сфере царит полный хаос. Существует необходимость в законодательном регулировании этой сферы», - подчеркнул он.

Р.Бабаев