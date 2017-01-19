IKAO в августе 2017 года проведет аудит Азербайджана в сфере обеспечения авиабезопасности

Госпрограмма безопасности авиаполетов будет разработана в Азербайджане, заявил директор Государственной администрации гражданской авиации (ГАГА) Ариф Мамедов в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Согласно 19-му приложению к Конвенции о международной гражданской авиации, принятому в 2013 году, страны, подключившиеся к этой конвенции, должны принять госпрограмму о безопасности полетов. В связи с этим администрация подготовила изменения в закон "Об авиации", - сказал А.Мамедов, представляя изменения в закон на заседании комитета.

По его словам, Международная организация гражданской авиации (IKAO) в августе 2017 года проведет аудит Азербайджана в сфере обеспечения авиационной безопасности.

«Отсутствие госпрограммы может негативно повлиять на оценку соответствия Азербайджана международным стандартам в сфере гражданской авиации. Поэтому мы подготовим проект такой программы», - добавил А.Мамедов.

А.Ахундов