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Транспорт и связь 19.01.2017 14:42

IKAO в августе 2017 года проведет аудит Азербайджана в сфере обеспечения авиабезопасности

Госпрограмма безопасности авиаполетов будет разработана в Азербайджане, заявил директор Государственной администрации гражданской авиации (ГАГА) Ариф Мамедов в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Согласно 19-му приложению к Конвенции о международной гражданской авиации, принятому в 2013 году, страны, подключившиеся к этой конвенции, должны принять госпрограмму о безопасности полетов. В связи с этим администрация подготовила изменения в закон "Об авиации", - сказал А.Мамедов, представляя изменения в закон на заседании комитета.

По его словам, Международная организация гражданской авиации (IKAO) в августе 2017 года проведет аудит Азербайджана в сфере обеспечения авиационной безопасности.

«Отсутствие госпрограммы может негативно повлиять на оценку соответствия Азербайджана международным стандартам в сфере гражданской авиации. Поэтому мы подготовим проект такой программы», - добавил А.Мамедов.

А.Ахундов

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Тэги: АВИАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГОСПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]