Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД

Азербайджан поддерживает палестинский народ в борьбе за создание независимого государства, заявил глава МИД Азербайджана Э.Мамедъяров.

«Палестино-израильский конфликт является наболевшим для нас вопросом. Еще раз хочу подтвердить поддержку Азербайджана братскому палестинскому народу в борьбе за установление мира и стабильности и создание независимого государства»,- Э.Мамедъяров в четверг, выступая в Куала-Лумпуре на заседании СМИД стран-членов ОИС.

По его словам, в Баку поддерживают урегулирование конфликта на основе создания двух государств и считают этот подход единственным гарантом всестороннего, долгосрочного и справедливого мира, стабильности и устойчивого развития.

Кроме того, Э.Мамедъяров также высоко оценил деятельность ОИС, направленную на поддержку палестинского народа и решение палестинского вопроса.

Ф.Исазаде