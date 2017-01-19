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Внешняя политика 19.01.2017 14:45

Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД

Азербайджан поддерживает палестинский народ в борьбе за создание независимого государства, заявил глава МИД Азербайджана Э.Мамедъяров.

«Палестино-израильский конфликт является наболевшим для нас вопросом. Еще раз хочу подтвердить поддержку Азербайджана братскому палестинскому народу в борьбе за установление мира и стабильности и создание независимого государства»,- Э.Мамедъяров в четверг, выступая в Куала-Лумпуре на заседании СМИД стран-членов ОИС.

По его словам, в Баку поддерживают урегулирование конфликта на основе создания двух государств и считают этот подход единственным гарантом всестороннего, долгосрочного и справедливого мира, стабильности и устойчивого развития.

Кроме того, Э.Мамедъяров также высоко оценил деятельность ОИС, направленную на поддержку палестинского народа и решение палестинского вопроса.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАЛЕСТИНА, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]