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СНГ 19.01.2017 15:32

Правозащитники не видят улучшения ситуации с правами человека в Белоруссии

Белорусские правозащитники заявляют, что системных изменений, направленных на улучшение ситуации с правами человека в Белоруссии, в 2016 году не произошло.

"Констатируем, что никаких системных изменений, направленных на качественное улучшение ситуации с правами человека в стране на протяжении 2016 года, не произошло. Основные гражданские и политические права оставались ограниченными на законодательном уровне, а уровень контроля над обществом оставался крайне высоким", - говорится аналитическом обзоре незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

Как отмечают правозащитники, в течение года, в целом, наблюдалось продолжение политики "мягких практик", начавшейся в августе 2015 года и выражавшейся, в первую очередь, в отказе от насильственного прекращения несанкционированных массовых мероприятий, задержаний и арестов их участников.

"В то же время, количество случаев привлечения граждан к административной ответственности в виде штрафов в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения мнений, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось почти в семь раз", - подчеркнули правозащитники.

Касаясь прошедших в стране парламентских выборов, они констатировали, что кампания прошла на более благоприятном внутриполитическом фоне, чем предыдущие.

"В то же время, в целом, выборы не соответствовали ряду ключевых международных стандартов проведения демократических и свободных выборов, а тех немногих, но широко анонсированных изменений, внесенных в некоторые постановления ЦИК, было явно недостаточно, чтобы качественно изменить характер избирательной кампании в сторону ее большей демократичности и транспарентности", - сказано в докладе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]