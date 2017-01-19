Первый зампредправления Kapital Bank с февраля возглавит Бизнес-группу PASHA Holding

Первый заместитель председателя правления азербайджанского "Kapital Bank" Фарид Мамедов с февраля 2017 года возглавит Бизнес-группу PASHA Holding, отмечается в сообщении банка.

"Ф.Мамедов с февраля 2017 года продолжит деятельность в качестве директора Бизнес-группы PASHA Holding и заместителя Исполнительного директора холдинга", - отмечается в сообщении.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов