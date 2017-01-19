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Финансы 19.01.2017 14:59

Первый зампредправления Kapital Bank с февраля возглавит Бизнес-группу PASHA Holding

Первый заместитель председателя правления азербайджанского "Kapital Bank" Фарид Мамедов с февраля 2017 года возглавит Бизнес-группу PASHA Holding, отмечается в сообщении банка.

"Ф.Мамедов с февраля 2017 года продолжит деятельность в качестве директора Бизнес-группы PASHA Holding и заместителя Исполнительного директора холдинга", - отмечается в сообщении.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ХОЛДИНГ, ДИРЕКТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]