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СНГ 19.01.2017 16:32

Литовский суд получил подтверждение того, что Горбачеву вручена повестка по "делу 13 января"

Вильнюсский окружной суд сообщил, что по делу о событиях января 1991 года бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву вручена повестка.

"Вручена повестка, и вручена 28 декабря", - заявила агентству BNS в четверг рассматривающая дело судья Айнора Корнелия Мацявичене.

По ее словам, повестка в суд М.Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М.Горбачева. Суд получил сообщение о вручении повестки. В адресованном суду письме имеется подпись М.Горбачева.

Больше никаких документов суд не получил. Не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания посредством видеоконференции.

В повестке указаны запланированные даты судебных заседаний.

Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса свидетеля. В повестке также содержится просьба, чтобы 85-летний М. Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного опроса.

Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка - через министерство юстиции.

Суд в октябре прошлого года постановил опросить М.Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу опросить бывшего лидера СССР подали сын погибшего во время январских событий 1991 года Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.

Сам М. Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе.

По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.

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Тэги: ЛИТВА, СУД, ГОРБАЧЕВ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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