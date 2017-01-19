Вильнюсский окружной суд сообщил, что по делу о событиях января 1991 года бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву вручена повестка.
"Вручена повестка, и вручена 28 декабря", - заявила агентству BNS в четверг рассматривающая дело судья Айнора Корнелия Мацявичене.
По ее словам, повестка в суд М.Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М.Горбачева. Суд получил сообщение о вручении повестки. В адресованном суду письме имеется подпись М.Горбачева.
Больше никаких документов суд не получил. Не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания посредством видеоконференции.
В повестке указаны запланированные даты судебных заседаний.
Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса свидетеля. В повестке также содержится просьба, чтобы 85-летний М. Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного опроса.
Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка - через министерство юстиции.
Суд в октябре прошлого года постановил опросить М.Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу опросить бывшего лидера СССР подали сын погибшего во время январских событий 1991 года Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.
Сам М. Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе.
По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.
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