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ТЭК 19.01.2017 15:17

CEO нефтетрейдеров Gunvor и Mercuria ожидают колебания цен на нефть в диапазон $50-60 в 2017г

Цены на нефть будут колебаться в диапазоне $50 до $60 за баррель в текущем году, заявили в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе главы двух из крупнейших нефтетрейдинговых компаний мира - Gunvor Group и Mercuria Energy Group.

По словам соучредителя и гендиректора Gunvor Турбьерна Торнквиста, цены на нефть Brent, которые сейчас колеблются у $54,6 за баррель, стабилизируются и могут подняться несколько выше к концу года.

"Риск снижения цен ограничен, возможно падение на несколько долларов. Я оптимистичен - мы можем достичь $60 за баррель к концу года".

Между тем CEO Mercuria Марко Дунан отметил, что возможно, ценовой коридор в течение года будет несколько уже, чем $50-60 за баррель. Он считает, что многое будет зависеть от степени дисциплинированности нефтедобывающих стран, включая государства ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]