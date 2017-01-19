CEO нефтетрейдеров Gunvor и Mercuria ожидают колебания цен на нефть в диапазон $50-60 в 2017г

Цены на нефть будут колебаться в диапазоне $50 до $60 за баррель в текущем году, заявили в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе главы двух из крупнейших нефтетрейдинговых компаний мира - Gunvor Group и Mercuria Energy Group.

По словам соучредителя и гендиректора Gunvor Турбьерна Торнквиста, цены на нефть Brent, которые сейчас колеблются у $54,6 за баррель, стабилизируются и могут подняться несколько выше к концу года.

"Риск снижения цен ограничен, возможно падение на несколько долларов. Я оптимистичен - мы можем достичь $60 за баррель к концу года".

Между тем CEO Mercuria Марко Дунан отметил, что возможно, ценовой коридор в течение года будет несколько уже, чем $50-60 за баррель. Он считает, что многое будет зависеть от степени дисциплинированности нефтедобывающих стран, включая государства ОПЕК.